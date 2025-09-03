Julgamento de Bolsonaro: assista, ao vivo, ao 2º dia no STF

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O Supremo Tribunal Federal (STF) retoma nesta quarta-feira (3/9) o julgamento da denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete investigados, acusados de tentativa de golpe de estado em 2022.

A análise está a cargo da Primeira Turma da Corte e segue com as sustentações orais das defesas. A sessão será aberta com a defesa do general da reserva Augusto Heleno, ex-chefe do GSI (Gabinete de Segurança Institucional), e terá em seguida a manifestação do advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A expectativa é de que os debates se prolonguem até 12 de setembro.

Entenda o julgamento contra o ex-presidente

Em quais dias acontece o julgamento?

2 de setembro – das 9h às 12h e das 14h às 19h ( primeiro dia de julgamento );

); 3 de setembro – das 9h às 12h;

9 de setembro – das 9h às 12h e das 14h às 19h;

10 de setembro – das 9h às 12h;

12 de setembro – das 9h às 12h e das 14h às 19h.

Quem são os réus no julgamento?

Jair Bolsonaro : Ex-presidente, apontado como líder do esquema.

: Ex-presidente, apontado como líder do esquema. Generais Braga Netto, Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira : Ex-ministros.

: Ex-ministros. Anderson Torres : Ex-ministro da Justiça.

: Ex-ministro da Justiça. Almirante Almir Garnier : Ex-comandante da Marinha.

: Ex-comandante da Marinha. Alexandre Ramagem : Deputado Federal e ex-diretor da Abin.

: Deputado Federal e ex-diretor da Abin. Tenente-Coronel Mauro Cid: Ex-ajudante de ordens e delator.

Quais são as acusações?

Organização criminosa (3 a 8 anos de prisão, podendo chegar a 17 anos se houver uso de arma de fogo ou participação de funcionário público);

Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (4 a 8 anos de prisão);

Golpe de Estado (4 a 12 anos de prisão);

Dano qualificado (6 meses a 3 anos de prisão);

Deterioração de patrimônio tombado (1 a 3 anos de prisão).

O rito do julgamento