RISCO DE FUGA

Moraes determina monitoramento na área externa da casa de Bolsonaro

Decisão também exige vistorias nos habitáculos e porta-malas de todos os veículos que saírem da residência do réu

30/08/2025 11:35

Ex-presidente Jair Bolsonaro e seus aliados serão julgados pela Suprema Corte por tentativa de golpe de Estado; o político nega, mas assume ter estudado a possibilidade
Polícia Federal vê risco de fuga às vésperas do julgamento de Jair Bolsonaro pela trama golpista crédito: Evaristo Sá/AFP

FOLHAPRESS - O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes determinou neste sábado (30/8) que a Polícia Penal do Distrito Federal monitore de forma presencial a área externa da residência de Jair Bolsonaro (PL) por causa de potencial risco de fuga do ex-presidente às vésperas do julgamento sobre a trama golpista.

 

Bolsonaro cumpre prisão domiciliar, em Brasília, com tornozeleira eletrônica.

 

O monitoramento presencial na área externa da casa se refere à parte descoberta da casa, mas cercada do terreno. A PGR (Procuradoria-Geral da República) havia se posicionado na sexta (29/8) contra pedido da Polícia Federal de incluir monitoramento dentro da residência de Bolsonaro, mas indicou risco maior na parte externa do terreno.

A decisão deste sábado também exige "vistorias nos habitáculos e porta-malas de todos os veículos que saírem da residência do réu, para fins de incremento nas atividades de monitoramento".

Moraes determinou na terça (26/8) que a Polícia Penal do Distrito Federal passasse a monitorar 24 horas por dia o endereço de Bolsonaro, monitoramento que já está ativo. A medida seria necessária, segundo o ministro, para afastar os riscos de que o ex-presidente tente fugir.

O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, havia sugerido no mesmo dia a Moraes a entrada de uma equipe de policiais dentro da casa do ex-presidente para vigilância 24 horas.

O chefe da PF argumentou em ofício enviado ao STF que essa seria a melhor forma de garantir que Bolsonaro não tentaria fugir às vésperas de seu julgamento pela trama golpista, marcado para começar na próxima terça, dia 2 de setembro.

A PGR foi contra, o que foi acompanhado na decisão de Moraes.

