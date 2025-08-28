Assine
Santa Catarina

Jair Renan compara vereador com "Xandão" e é apelidado de "Tiririca de BC"

Apelido dado pelo presidente da Câmara dos Vereadores de Balneário Camboriú vem em resposta à comentários feitos no dia anterior pelo filho do ex-presidente

28/08/2025 21:20

Renan Bolsonaro negou namoro com Diego Pupe
Renan Bolsonaro negou namoro com Diego Pupe crédito: Reprodução Instagram

Os vereadores Jair Renan Bolsonaro (PL) e Marcos Kutz (Podemos) trocaram farpas na Câmara de Balneário Camboriú durante sessões nesta semana. Na última quarta-feira (27/8), ambos se chamaram de apelidos como “Xandão de BC” e “Tiririca”, ao protagonizarem uma discussão que foi dos bastidores à tribuna da Casa.

“Já que o senhor gosta tanto de fazer comparações, vou lhe comparar também. Eu acho que o senhor é parecido com o Tiririca e deveria ter botado lá: ‘pior que tá, não fica”, declarou Marcos, presidente da Câmara dos Vereadores, em alusão ao slogan utilizado pelo humorista e partidário de Renan nas eleições de 2010. 

O apelido dado pelo vereador do Podemos vem em resposta à comentários feitos no dia anterior pelo filho 04 do ex-presidente Jair Bolsonaro nos bastidores. Ao questionar sobre a demora das obras e a transparência financeira da Câmara, Renan chamou Marcos Kutz de “Xandão de BC”, comparando-o ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal .

“O senhor não discute nada, vereador. O senhor não abre a boca, só fala fora de hora. Fica resmungando toda hora aqui”, afirma Marcos sobre a atuação de Renan como vereador catarinense.

Sobre os questionamentos à respeito da transparência financeira da Casa Legislativa, Kurtz levou impressa a prestação de contas. “Já que o senhor não consegue entrar no computador para ver o portal de transparência, o senhor pega esse aqui e lê”, disse apresentando os papéis impressos.

Renan também alega que Marcos havia dito que “Seu pai vai ser preso”, em referência a Jair Bolsonaro, réu por tentativa de golpe de Estado. “Não foi isso que falei. Está filmado, porque o seu menino ali fica filmando todos os lados aqui”, respondeu Kurtz. “Eu falei o seguinte, eu vou te falar o que falei: ‘Vai roubar para ser preso’, ou seja, ‘para de encher o saco’. Entendeu? Porque você não sabe o que está falando”.

Atuação tímida

Eleito como vereador de Balneário Camboriú em 2024, Renan Bolsonaro apresenta uma atuação com foco em pautas ideológicas. No começo do ano, por exemplo, o filho do ex-presidente moveu uma ação de repúdio ao presidente Lula por restringir a pesca de tainha e “não contribuir para o desenvolvimento do município”.

Na mesma quarta em que recebeu a resposta do presidente da Casa, um projeto de Jair Renan foi barrado pela Procuradoria-Geral da Câmara de Balneário Camboriú. O projeto, apresentado no início de agosto, propunha “proibir a doutrinação ideológica ao comunismo, socialismo e nazismo” nas escolas municipais.

O órgão da Casa Legislativa  afirma que a proposta foi julgada inconstitucional por invadir a competência exclusiva da União para legislar sobre o currículo nacional e violar a pluralidade de ideias discutidas no ambiente escolar. 

