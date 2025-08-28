Assine
overlay
Início PlatôBr

Orçamento de 2026 chegará ao Congresso com pelo menos R$ 110 bi de receitas incertas

As estimativas de arrecadação incluem recursos que dependem de aprovação do Congresso, como as compensações às isenções do Imposto de Renda e a tributação de aplicações financeiras

Publicidade
Carregando...
Antonio Temóteo
Antonio Temóteo
Repórter
28/08/2025 17:25

compartilhe

Siga no
x
Bras..lia (DF) 15/06/2023 Ministros Fernando Haddad e Simone Tebet, ap..s reuni..o com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco e o relator do arcabou..o fiscal, Omar Aziz (PSD-AM). Foto Lula Marques/ Ag..ncia Brasil.
Bras..lia (DF) 15/06/2023 Ministros Fernando Haddad e Simone Tebet, ap..s reuni..o com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco e o relator do arcabou..o fiscal, Omar Aziz (PSD-AM). Foto Lula Marques/ Ag..ncia Brasil. crédito: Fotográfo/Agência Brasil

A pedido do PlatôBR, o head de macroeconomia da gestora ASA, Jeferson Bittencourt, estimou o total de receitas incertas que devem estar presentes no PLOA (Projeto de Lei Orçamentária Anual) de 2026, que será enviado pela equipe econômica ao Congresso nesta sexta-feira, 29. Nas contas de Bittencourt, o montante será de pelo menos R$ 110 bilhões. 

O PLOA considerará a expectativa de arrecadação de R$ 34,12 bilhões com as fontes de compensação para bancar a isenção de Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil. O Centrão e a oposição trabalham para derrubar da proposta a tributação mínima de 10% para quem ganha mais de R$ 50 mil, a cobrança de IR sobre lucros e dividendos acima de R$ 50 mil, além da tributação de dividendos remetidos ao exterior. 

Outros R$ 20,9 bilhões de receitas incertas decorrem da medida provisória 1.303/2025, que prevê a tributação de aplicações financeiras. Estarão previstos mais R$ 20 bilhões da proposta que corta benefícios tributários, outros R$ 20 bilhões de cessões de áreas do pré-sal e R$ 15 bilhões de dos programas de renegociação de dívidas da PGFN (Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional).  

Tópicos relacionados:

reportagem

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay