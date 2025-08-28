Jair Renan sobre Bolsonaro: 'Todo remendado e tratado como criminoso'
Em publicação no X, o filho do ex-presidente afirma que o pai sofre perseguição política
O vereador Jair Renan Bolsonaro (PL-SC) defendeu o pai no X, antigo Twitter, após o ministro Alexandre de Moraes, do Superior Tribunal Federal (STF), determinar novas medidas cautelares contra o ex-presidente, na terça-feira (26/8).
Vereador em Balneário Camburiú, Jair publicou uma foto antiga de Bolsonaro com uma sonda no nariz. “Que absurdo! Um senhor de 70 anos, cheio de problemas de saúde, todo remendado, sendo tratado como se fosse um criminoso de alta periculosidade”, protesta Renan.
Que absurdo! Um senhor de 70 anos, cheio de problemas de saúde, todo remendado, sendo tratado como se fosse um criminoso de alta periculosidade.— Jair Renan Bolsonaro (@bolsonaro__jr) August 26, 2025
Nem os chefes do tráfico recebem um monitoramento 24 horas como esse. Isso não é justiça, é perseguição política, e está acontecendo… pic.twitter.com/FAprACmSMF
“Nem os chefes do tráfico recebem um monitoramento 24 horas como esse. Isso não é justiça, é perseguição política, e está acontecendo diante dos nossos olhos com Jair Bolsonaro”.
A publicação foi feita em resposta à decisão de Alexandre de Moraes de manter Bolsonaro, que está em prisão domiciliar desde 4 de agosto, sob monitoramento integral pela Polícia Penal do Distrito Federal.
A determinação do ministro do STF atende a um pedido do líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias, que alega risco concreto de fuga do ex-presidente. Bolsonaro é apontado como um dos articuladores da tentativa de golpe de Estado investigada pela Polícia Federal.
Por que Bolsonaro está em prisão domiciliar?
- A prisão domiciliar de Jair Bolsonaro (PL) foi decretada em 4 de agosto pelo ministro Alexandre de Moraes, no âmbito de um inquérito que apura apoio financeiro do ex-presidente ao filho Eduardo Bolsonaro (PL-SP) durante estadia nos Estados Unidos;
- Deputado federal licenciado, Eduardo se mudou para os EUA em março, onde participou de ações contra autoridades brasileiras. Ele chegou a se gabar de ter influenciado Donald Trump a adotar sanções contra o Brasil, como sobretaxa a exportações e restrições a ministros do STF;
- O ex-presidente admitiu ter transferido R$ 2 milhões para custear a permanência do filho, da nora e dos netos nos Estados Unidos, informação confirmada em depoimento à Polícia Federal;
- Antes da prisão domiciliar, em 18 de julho, Bolsonaro já havia recebido restrições: uso de tornozeleira eletrônica, proibição de usar as redes sociais e de sair de casa à noite e nos fins de semana;
- Apesar de a prisão domiciliar estar vinculada ao caso envolvendo Eduardo Bolsonaro, o ex-presidente responde a diversas ações na Justiça, incluindo a acusação de ser um dos articuladores da tentativa de golpe de Estado de 8 de janeiro de 2023;
- A PGR aponta que Bolsonaro liderou a trama golpista. Ele responde por: tentativa de golpe de Estado; tentativa de abolição do Estado democrático de direito; associação criminosa armada; dano qualificado ao patrimônio público; deterioração de patrimônio tombado.
- Se condenado em todos os processos, Bolsonaro pode enfrentar até 43 anos de prisão.