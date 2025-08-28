Jair Renan sobre Bolsonaro: 'Todo remendado e tratado como criminoso'

O vereador Jair Renan Bolsonaro (PL-SC) defendeu o pai no X, antigo Twitter, após o ministro Alexandre de Moraes, do Superior Tribunal Federal (STF), determinar novas medidas cautelares contra o ex-presidente, na terça-feira (26/8).

Vereador em Balneário Camburiú, Jair publicou uma foto antiga de Bolsonaro com uma sonda no nariz. “Que absurdo! Um senhor de 70 anos, cheio de problemas de saúde, todo remendado, sendo tratado como se fosse um criminoso de alta periculosidade”, protesta Renan.

Que absurdo! Um senhor de 70 anos, cheio de problemas de saúde, todo remendado, sendo tratado como se fosse um criminoso de alta periculosidade.



Nem os chefes do tráfico recebem um monitoramento 24 horas como esse. Isso não é justiça, é perseguição política, e está acontecendo… pic.twitter.com/FAprACmSMF — Jair Renan Bolsonaro (@bolsonaro__jr) August 26, 2025

“Nem os chefes do tráfico recebem um monitoramento 24 horas como esse. Isso não é justiça, é perseguição política, e está acontecendo diante dos nossos olhos com Jair Bolsonaro”.



A publicação foi feita em resposta à decisão de Alexandre de Moraes de manter Bolsonaro, que está em prisão domiciliar desde 4 de agosto, sob monitoramento integral pela Polícia Penal do Distrito Federal.

A determinação do ministro do STF atende a um pedido do líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias, que alega risco concreto de fuga do ex-presidente. Bolsonaro é apontado como um dos articuladores da tentativa de golpe de Estado investigada pela Polícia Federal.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Por que Bolsonaro está em prisão domiciliar?