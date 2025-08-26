Assine
overlay
Início Política
TENTATIVA DE GOLPE

PF diz ao STF que precisa de agentes na casa de Bolsonaro para impedir fuga

Corporação disse ao STF que monitoramento eletrônico pode falhar; Moraes já havia determinado reforço policial

Publicidade
Carregando...
AB
Alicia Bernardes - Correio Braziliense
AB
Alicia Bernardes - Correio Braziliense
Repórter
26/08/2025 22:47

compartilhe

Siga no
x
21/07/2025. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Ex presidente Jair Bolsonaro na Câmara dos Deputados mostrando a tornozeleira eletrônica.
21/07/2025. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Ex presidente Jair Bolsonaro na Câmara dos Deputados mostrando a tornozeleira eletrônica. crédito: Minervino Júnior/CB

A Polícia Federal (PF) afirmou ao Supremo Tribunal Federal (STF) que, para garantir a efetividade da prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), seria necessário manter agentes dentro da residência dele. A manifestação foi enviada após o ministro Alexandre de Moraes determinar, nesta terça-feira (26/8), o reforço da vigilância no endereço do político, em Brasília.

Segundo a PF, a tornozeleira eletrônica utilizada por Bolsonaro envia informações em tempo real, mas depende de conexão com a internet. A corporação alertou que, em caso de falha no sinal, haveria uma janela de tempo em que o ex-presidente poderia tentar fugir sem que a violação fosse detectada de imediato.

Leia Mais

“No monitoramento eletrônico, mesmo com equipes de prontidão em tempo integral, não há garantia de que o custodiado não consiga empreender uma fuga, caso tenha essa intenção”, registrou a Polícia Federal no parecer encaminhado ao STF.

A corporação destacou que apenas a vigilância externa da residência não seria suficiente para evitar a saída de Bolsonaro. Como precedente, citou o caso do ex-juiz Nicolau dos Santos Neto, conhecido como “Lalau”, que cumpriu prisão domiciliar com agentes dentro da casa dele para impedir descumprimento da medida.

A PF também informou ter estabelecido contato com a Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen) para viabilizar a atuação em conjunto com a Polícia Penal Federal, caso o Supremo determine medidas adicionais de segurança.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia


Para a Polícia Federal, a presença de agentes no interior da residência de Bolsonaro seria “imperiosa” para assegurar o cumprimento da prisão domiciliar e prevenir qualquer tentativa de descumprimento da decisão judicial.

Tópicos relacionados:

alexandre-de-moraes bolsonaro jair-bolsonaro moraes pf

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay