Moraes autoriza Valdemar Costa Neto a visitar Bolsonaro em prisão domiciliar

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou nessa sexta-feira (15/8) o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, a visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em sua residência em Brasília, onde cumpre prisão domiciliar desde o dia 4 de agosto. O encontro foi agendado para 28 de agosto, com duração prevista entre 10h e 18h.

A decisão atende a um pedido feito pela defesa de Bolsonaro, que havia incluído o nome de Valdemar na lista de pessoas autorizadas a manter contato com o ex-chefe do Executivo. Até então, as visitas eram restritas a familiares próximos e advogados, por determinação judicial.

Bolsonaro foi colocado em prisão domiciliar após descumprir medidas cautelares. Entre as restrições descumpridas estão a proibição de uso de redes sociais, inclusive por intermédio de terceiros, e o contato com autoridades estrangeiras.

O ex-presidente já recebeu visitas do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), do líder da oposição na Câmara, Luciano Zucco (PL-RS), e da vice-governadora do Distrito Federal Celina Leão (PP-DF).

O encontro entre Valdemar e Bolsonaro ocorrerá a poucos dias do julgamento no STF, marcado para 2 de setembro, que pode resultar em novas sanções contra o ex-presidente. Oficialmente, Valdemar Costa Neto ainda não comentou sobre o conteúdo do encontro.