Assine
overlay
Início Política
Bolsonaro preso

Moraes autoriza Valdemar Costa Neto a visitar Bolsonaro em prisão domiciliar

Encontro está marcado para 28 de agosto, às vésperas do julgamento do ex-presidente no STF

Publicidade
Carregando...
DR
Danandra Rocha - Correio Braziliense
DR
Danandra Rocha - Correio Braziliense
Repórter
16/08/2025 10:40 - atualizado em 16/08/2025 10:42

compartilhe

Siga no
x
Presidente do PL, o ex-deputado Valdemar Costa Neto, abraça o ex-presidente Jair Bolsonaro
A decisão atende a um pedido feito pela defesa de Bolsonaro, que havia incluído o nome de Valdemar na lista de pessoas autorizadas a manter contato com o ex-chefe do Executivo crédito: Reprodução/Youtube

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou nessa sexta-feira (15/8) o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, a visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em sua residência em Brasília, onde cumpre prisão domiciliar desde o dia 4 de agosto. O encontro foi agendado para 28 de agosto, com duração prevista entre 10h e 18h.

A decisão atende a um pedido feito pela defesa de Bolsonaro, que havia incluído o nome de Valdemar na lista de pessoas autorizadas a manter contato com o ex-chefe do Executivo. Até então, as visitas eram restritas a familiares próximos e advogados, por determinação judicial.

Leia Mais

Bolsonaro foi colocado em prisão domiciliar após descumprir medidas cautelares. Entre as restrições descumpridas estão a proibição de uso de redes sociais, inclusive por intermédio de terceiros, e o contato com autoridades estrangeiras.

O ex-presidente já recebeu visitas do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), do líder da oposição na Câmara, Luciano Zucco (PL-RS), e da vice-governadora do Distrito Federal Celina Leão (PP-DF).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O encontro entre Valdemar e Bolsonaro ocorrerá a poucos dias do julgamento no STF, marcado para 2 de setembro, que pode resultar em novas sanções contra o ex-presidente. Oficialmente, Valdemar Costa Neto ainda não comentou sobre o conteúdo do encontro.

Tópicos relacionados:

alexandre-de-moraes distrito-federal jair-bolsonaro stf

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay