Deputada bolsonarista emprega nutricionista com clínica privada no gabinete

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

A deputada federal Júlia Zanatta (PL-SC) emprega no gabinete dela a nutricionista Ana Julia Rodrigues Monteiro, que mantém atendimento particular em clínicas no interior de Santa Catarina. A contratação, em abril de 2024, com jornada de 40 horas semanais e salário bruto de R$ 4.976, foi revelada pelo The Intercept Brasil e confirmada pelo Estado de Minas.

Segundo a apuração, Ana Julia continua atuando como nutricionista em Imbituba (SC), cidade a 96 km de Florianópolis (SC) e 115 km de Criciúma (SC), terra natal da parlamentar bolsonarista. Além disso, ela atende às quintas-feiras em Tubarão (SC), na clínica privada Ódena Saúde da Mulher.

A reportagem ainda identificou que os horários de consultas coincidem com o expediente da Câmara dos Deputados. A revelação ocorre meses depois de Júlia Zanatta ter criticado a deputada Érika Hilton (PSOL-SP) por contratar dois maquiadores para cargos de gabinete.

Ao The Intercept, uma paciente relatou ter sido atendida numa segunda-feira, durante o horário comercial, quando a servidora deveria estar em Brasília ou no escritório político da deputada.

Além dos atendimentos, Ana Julia também mantém presença ativa nas redes sociais, publicando de quatro a seis vezes por semana sobre nutrição e vida pessoal, divulgando links para agendamento de consultas e até oferecendo serviços de mentorias.

Esposa do advogado de Zanatta

A nutricionista é casada com o advogado Pedro Henrique Monteiro, procurador-geral de Imbituba, vice-presidente da OAB local e sócio de um escritório de advocacia que já atuou em nome de Zanatta.

Em dezembro de 2024, ele representou a deputada em uma queixa-crime contra a ex-senadora Ideli Salvatti (PT) e o presidente do Sebrae e ex-deputado federal Décio Lima (PT), acusando-os de calúnia. Pedro também já foi elogiado publicamente por Zanatta por seu trabalho jurídico e seu escritório continua prestando assistência judicial à parlamentar.

Questionada, Ana Julia disse não ver incompatibilidade entre as funções de nutricionista e secretária parlamentar. Ela afirmou que exerce tarefas de “representação política” e, quando demandada, trabalha nos fins de semana. Procurados pelo reportagem, nem Zanatta nem Pedro Henrique Monteiro responderam até a publicação da reportagem.