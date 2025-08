Michelle diz que 'Deus mesmo é o juiz', após prisão domiciliar de Bolsonaro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro postou uma passagem bíblica nas redes sociais logo após a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ser decretada.

"E os céus anunciarão a sua justiça, pois Deus mesmo é o juiz", escreveu Michelle em postagem temporária no Instagram.

Neste domingo (3), Michelle participou de passeata no centro de Belém e disse que Bolsonaro é perseguido. A ex-primeira-dama pediu anistia aos presos pelos atos golpistas do 8 de Janeiro.

"Os nossos direitos estão sendo cerceados. O meu marido está sofrendo censura prévia. Ele foi silenciado e muitos foram silenciados antes", disse Michelle.

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes determinou nesta segunda-feira (4) a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro, presidente do Brasil entre 2019 e 2022 e réu em processo sobre uma trama golpista no final de seu governo.

O magistrado afirmou que o ex-presidente descumpriu determinação anterior ao aparecer em vídeos exibidos por apoiadores durante manifestações no domingo (3). Bolsonaro estava proibido de usar redes sociais, mesmo que intermédio de outras pessoas.

A decisão o torna o quarto ocupante do cargo máximo do país a ser preso desde a redemocratização -antes dele, já tiveram o mesmo destino Fernando Collor, Lula (PT) e Michel Temer (MDB).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) chamou o ministro Alexandre de Moraes de "psicopata descontrolado" e disse, em nota, que a determinação de prisão domiciliar do pai, Jair Bolsonaro (PL) não o surpreendeu.