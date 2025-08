Além de prisão domiciliar, Moraes proíbe Bolsonaro de usar celular e receber visitas

Além de decretar a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro, nesta segunda-feira, Alexandre de Moraes proibiu o ex-presidente de receber visitas e de usar o celular. Ele só pode receber visitas de seus advogados e visitantes autorizados pelo Supremo.

O ministro também manteve as medidas cautelares a que Bolsonaro já estava submetido, como uso de tornozeleira eletrônica, proibição de usar redes sociais, de se aproximar de embaixadas e manter contato com investigados no STF.

A nova decisão de Moraes vem após ser divulgada nas redes sociais do senador Flávio Bolsonaro, neste domingo, 3, uma participação de Bolsonaro destinada à manifestação bolsonarista em Copacabana. O ex-presidente não participou dos atos porque estava impedido de sair de casa nos finais de semana. Flávio apagou a publicação.