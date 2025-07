Damião propõe reduzir impostos para atrair empresas de bets a BH

O Prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião, quer reduzir de 5% para 2% a alíquota do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) para empresas de apostas virtuais, conhecidas como bets, na capital mineira. A proposta, enviada à Câmara Municipal de Belo Horizonte, nesta quinta-feira (24/7), tem como objetivo atrair empresas do setor à capital mineira, aproveitando o avanço da regulamentação federal e o crescimento do mercado de jogos online.

Atualmente, o município aplica uma alíquota de 5% sobre os serviços prestados por esse segmento. Pela proposta do prefeito Álvaro Damião, o percentual cairia para 2%, o mínimo permitido por lei. A expectativa da Secretaria Municipal de Fazenda é que a medida gere uma renúncia de receita, segundo o Diário Oficial, de R$11.685,34 em 2025, valor considerado baixo diante do potencial de arrecadação com novos contribuintes. A estimativa da Prefeitura de BH é que a arrecadação com o ISS possa crescer R$ 2,8 milhões no primeiro ano, mesmo com a alíquota reduzida.

"Com o aumento significativo dos negócios realizados por casas de apostas virtuais, conhecidas como “bets”, e o avanço da regulamentação nacional, há uma clara movimentação de empresas interessadas em estabelecer suas atividades no Brasil, tornando-se contribuintes regulares de ISSQN", justifica o texto.

De acordo com o levantamento do município, seis empresas do setor já demonstraram interesse em operar em Belo Horizonte. Segundo o Executivo, a medida segue o exemplo de outras cidades como São Paulo, Barueri e Porto Alegre, que já adotaram estratégias tributárias semelhantes.

"A redução da alíquota para 2% (dois por cento) configura-se como uma medida estratégica para atrair empresas do setor de apostas a Belo Horizonte, alinhando-se às práticas de outros municípios brasileiros na busca por políticas tributárias mais competitivas. Além de mitigar o risco de perda de oportunidades econômicas para outras localidades, a proposta tem o potencial de gerar um incremento na arrecadação futura do ISSQN, concomitantemente ao estímulo à presença de novos empreendimentos na cidade", diz o texto.