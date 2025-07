Lula liga para presidente do México e fala sobre acordos em meio a "tarifaço"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) telefonou para a presente do México, Claudia Sheinbaum, na noite desta quarta-feira (23/7). De acordo com a assessoria de comunicação do Planalto, os líderes discutiram relações bilaterais de comércio, "principalmente diante do atual momento de incertezas".

Esse "momento de incertezas" refere-se ao "tarifaço" anunciado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ambos os países terão produtos sobretaxados a partir do dia 1º de agosto. O Brasil terá taxa de 50% e o México, de 30%.

Diante disso, Lula, informou a assessoria do Planalto, mostrou-se interessado em aprofundar relações comerciais. Brasil e México destacam-se nos setores de indústria farmacêutica, agropecuária, de etanol, biodiesel, aeroespacial, bem como de inovação e educação.

A conversa ainda acordou uma visita do vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin, para o final de agosto. Essa visita, informou o Planalto, terá a presença de empresários e ministros do governo Lula.