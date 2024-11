Wagner Ferreira (PV) é o entrevistado da série com vereadores eleitos em BH desta terça-feira (26/11) no Estado de Minas

O EM Entrevista desta terça (26/11) recebe o vereador reeleito para a Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH), Wagner Ferreira (PV). O parlamentar assumiu seu primeiro mandato em 2023 depois da eleição de Duda Salabert (PDT) para a Câmara dos Deputados, de quem era suplente. Na janela partidária, ele deixou a legenda e se filiou ao PV.







Nascido em Belo Horizonte e morador do bairro Céu Azul, zona norte, Wagner é servidor público do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) e diretor licenciado do Sindicato dos Servidores da Justiça de 2ª Instância do Estado de Minas Gerais (Sinjus-MG).

Em 2016, fundou a Associação Mais Justiça, ONG que oferece cursinhos gratuitos e assistência jurídica à comunidade.





O vereador eleito faz parte da série de entrevistas realizadas pelo Estado de Minas com os escolhidos para a Câmara Municipal de BH.

A entrevista será transmitida ao vivo às 11h.





