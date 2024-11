O encontro reservado em que Lira recebeu título de sócio do Flamengo

Arthur Lira marcou para a manhã desta terça-feira, 26, uma sessão solene no plenário da Câmara dos Deputados em homenagem aos 129 anos do Flamengo.

A cerimônia será pública, evidentemente. Fechado foi o encontro, em maio passado, em que o presidente rubro-negro, Rodolfo Landim, entregou a Lira o título de sócio honorário do clube – uma distinção que o cartola aprovara meses antes, em novembro de 2023, sob críticas de opositores.

Encontro discreto



O título foi entregue discretamente ao deputado em uma reunião na residência oficial da Câmara, na companhia de outro parlamentar, Doutor Luizinho, do PP do Rio de Janeiro. De tão reservado, o encontro foi registrado em poucas imagens – e nenhuma delas havia vindo a público até agora.

Arthur Lira não foi o único poderoso de Brasília agraciado por Landim. Na mesma leva do deputado, o presidente do STF, Luís Roberto Barroso, também ganhou um título de sócio honorário.

Ponta de lança

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia



Rubro-negro, Lira foi um dos principais aliados da direção do clube nas tratativas com a Caixa Econômica Federal e o governo para a liberação do terreno onde será construído o estádio do clube – o presidente do banco, como se sabe, é apadrinhado pelo deputado.

Por sinal, se depender de apoio no comando da Câmara, o Flamengo não deve passar aperto tão cedo. Favoritíssimo para suceder Lira, o deputado Hugo Motta também é torcedor do clube.