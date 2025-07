Simões sobre operação da PF contra Bolsonaro: 'Preocupado com a liberdade'

O vice-governador de Minas Gerais, Mateus Simões (Novo), defendeu Jair Bolsonaro (PL), após decisão da Justiça que determinou o uso de tornozeleira eletrônica e outras restrições ao ex-presidente, alvo de operação da Polícia Federal (PF), nesta sexta-feira (18/7).

Em coletiva de imprensa na Cidade Administrativa para apresentar o Programa de Saneamento do Novo Acordo de Mariana, Simões reiterou uma postagem comentando uma preocupação pessoal sobre o rumo da Justiça no Brasil.

"Tenho muita preocupação com a garantia da liberdade de expressão e do que é uma decisão justa. A decisão que determina que um presidente, ainda não condenado, seja proibido de se manifestar em redes sociais, de falar com um de seus filhos e monitorado por tornozeleira eletrônica me faz perguntar quais os próximos passos dessa Justiça", afirmou.

Foram cumpridos mandados de busca na residência do ex-presidente em Brasília e na sede nacional do Partido Liberal.

Bolsonaro passará a usar tornozeleira eletrônica e não poderá acessar redes sociais. Também há uma restrição para ele ficar em casa das 19h às 7h. O ex-presidente ainda foi proibido de se comunicar com embaixadores e diplomatas estrangeiros (não podendo se aproximar de embaixadas) e outros réus e investigados pelo Supremo.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata