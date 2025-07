Trompetista toca marcha fúnebre para Bolsonaro

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O músico Fabiano e Silva Leitão Duarte, conhecido como TromPetista, tocou a marcha fúnebre enquanto o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) falava com jornalistas em frente ao Centro Integrado de Monitoração Eletrônica (Cime), da Secretária de Estado de Administração Penitenciária (Seape-DF), na manhã desta sexta-feira (18/7), em Brasília. Ele estava no local para colocar a tornozeleira eletrônica, por ordem do ministro do STF Alexandre de Moraes.

Ele também tocou a música “Tá na hora do Jair”, de Juliano Maderada e Tiago Doidão, lançada durante as eleições de 2022. O trompetista pôde ser ouvido durante as transmissões da entrevista coletiva de Bolsonaro.

Junto dele, alguns opositores do ex-presidente gritavam palavras de ordem e pediam para que Bolsonaro mostrasse a tornozeleira eletrônica. Essa não é a primeira vez em que o trompetista provocou o ex-presidente com a marcha fúnebre.

Em 26 de março, ele tocou a música enquanto Bolsonaro dava entrevista na saída do Senado após ter acabado de se tornar réu no STF por tentativa de golpe de Estado.

Além da tornozeleira, Bolsonaro também não poderá acessar as redes sociais, se comunicar com embaixadores e diplomatas estrangeiros (não podendo se aproximar de embaixadas), nem com outros réus e investigados pelo Supremo. O ex-presidente ainda terá que ficar em casa das 19h às 7h.