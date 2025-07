Pesquisa: Lula venceria Zema em eventual segundo turno

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) derrotaria o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), em um eventual segundo turno nas eleições presidenciais de 2026. É o que revela levantamento da Genial/Quaest, divulgado nesta quinta-feira (17/7).

Segundo a pesquisa, Lula aparece com 42% contra 33% do mineiro, que tenta se firmar como alternativa da direita e tem buscado ampliar sua projeção nacional com críticas ao governo federal. O desempenho de Zema, no entanto, é inferior ao de outros nomes do campo da direita testados pela Genial/Quaest.

O levantamento indica que Zema empata apenas com governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), que também pontua com 33% diante dos mesmos 42% de Lula. Já os outros possíveis adversários do presidente apresentam percentuais mais competitivos, embora ainda atrás.

Contra o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), o petista tem 41% ante 37% do adversário, um empate técnico dentro da margem de erro de dois pontos percentuais. Contra os governadores Ratinho Jr. (Paraná) e Eduardo Leite (Rio Grande do Sul), ambos do PSD, Lula tem 41%, contra 36%.

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) e o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) também ficam atrás. Michelle aparece no levantamento com 36%, contra 43% do presidente. Já Eduardo pontua com 33%, enquanto Lula repete os 43%.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), embora inelegível por decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), também foi testado. Neste cenário, Lula aparece com 43% das intenções de voto, contra 37% do ex-mandatário, que segue se colocando como líder político da oposição e possível candidato.

A pesquisa ouviu 2.004 eleitores entre os dias 10 e 14 de julho. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%.