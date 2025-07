Zema comemora reconhecimento do Vale do Peruaçu pela Unesco

O governador Romeu Zema (Novo) comemorou o título de Patrimônio Natural Mundial concedido ao Parque Nacional Cavernas do Peruaçu pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco). A área, que abriga um sítio arqueológico, está situada entre os municípios de Januária, Itacarambi e São João das Missões, no Norte de Minas Gerais.

Após a conquista, Zema publicou em suas redes sociais um vídeo gravado no dia em que visitou o parque. “Essa conquista é um orgulho imenso para o nosso estado. Estive no Peruaçu e vi de perto a grandiosidade desse lugar. Agora, o mundo inteiro reconhece essa maravilha, que vai atrair ainda mais turistas”, destacou o governador.

A votação que aprovou a concessão do título internacional ao acervo de grutas, cavernas e pinturas rupestres do Cânion do Rio Peruaçu ocorreu em Paris, na manhã deste domingo (13/7) — à tarde, em horário local — durante a 47ª sessão do Comitê do Patrimônio Mundial da Unesco. A decisão foi unânime, com os votos favoráveis dos 22 integrantes do comitê.

Minas Gerais é o estado brasileiro com a maior quantidade (quatro) de títulos de patrimônio cultural da humanidade conferidos pela Unesco: os centros históricos de Ouro Preto e de Diamantina, o Santuário de Bom Jesus de Matosinhos e o Conjunto Moderno da Pampulha, em Belo Horizonte. Com o reconhecimento do Cânion do Peruaçu, o estado tem seu primeiro título de patrimônio natural.

Para o vice-governador Matheus Simões (Novo), o reconhecimento trará impactos diretos à economia da região, com o aumento do turismo e a geração de emprego e renda.

“Pela segunda vez consecutiva, os olhares do Brasil e do mundo se voltam para as nossas riquezas. No ano passado, celebramos o título de Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade concedido pela Unesco aos modos de fazer o queijo minas artesanal [...] Parabéns a todos que se empenharam durante anos para tornar realidade esse reconhecimento tão importante para Minas e para o Brasil”, disse em vídeo enviado à imprensa.

Conheça os principais atrativos do Parque Nacional Cavernas do Peruaçu

Gruta do Janelão - Um dos cartões-postais do Peruaçu é a Gruta do Janelão, cujas galerias ultrapassam 100 metros de altura e largura, iluminadas por “claraboias” naturais que formam pequenos bosques internos e o curso do rio Peruaçu. No local, encontra-se também a Perna da Bailarina, a maior estalactite do mundo, com aproximadamente 28 metros de comprimento. O percurso foi ampliado recentemente, e é possível acessar a zona escura da gruta, uma outra experiência magnífica.

Trilha do Arco do André - Ideal para aventureiros. São cerca de 8 km de percurso sem muita infraestrutura, com mirantes espetaculares como o das Cinco Torres, e passagem por cavernas como Troncos e Cascudos, onde o rio Peruaçu atravessa fundos calcários, formando espelhos d’água verde-esmeralda.

Gruta Bonita - Caverna totalmente escura, com passarelas, repleta de formações espeleológicas (estalactites, estalagmites, travertinos, etc.). Um dos destaques é o “Salão Vermelho”, coberto por sedimentos avermelhados.







Gruta do Índio - Fácil acesso por passarela. Apresenta belíssimos painéis de arte rupestre que se estendem até o teto. O local também oferece vista para a entrada da Gruta do Janelão por meio de um mirante elevado.

Lapa do Boquete - Sítio arqueológico de extrema relevância. Abriga evidências de sepultamentos pré-históricos e silo de armazenamento, com vestígios de até 12.000 anos atrás.







Lapa dos Desenhos - Possui painéis rupestres impressionantes em diversas técnicas e estilos, exibindo a riqueza cultural ancestral do vale. A trilha segue margeando o rio e passa por matas de galeria e por regiões mais secas.







Gruta do Rezar - Entrada majestosa com claraboia e cânion do rio. Abriga pinturas e gravuras rupestres bastante conservadas. Exige esforço maior (mais de 500 degraus) até seu salão de entrada de 90 × 40 m. No passado, romeiros da região acessavam a gruta para rezar.

Gruta do Caboclo - Famosa pelos motivos: concentra pinturas rupestres do “estilo caboclo”, exclusivas do Vale do Peruaçu. A trilha também passa por mirantes com belas vistas da vegetação local.