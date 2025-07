Zema volta a responsabilizar Lula: 'Falta muito tato deste governo'

O governador Romeu Zema (Novo) voltou a responsabilizar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pelas tarifas de 50% que o presidente americano Donald Trump anunciou sobre produtos brasileiros que entram nos Estados Unidos.

“Me parece que tá faltando muito tato desse Governo Federal com relação a seus clientes. O mundo todo compra produtos do Brasil, e você vai querer questionar coisas que o seu cliente faz?”, disse Zema durante a inauguração da Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Rurais em Varginha, no Sul de Minas.

Zema também afirmou que "falta amadurecimento à diplomacia brasileira" e que o país está se aproximando de ditadores, mencionando Cuba e Venezuela. O governador de Minas vem buscando se apresentar como antagonista de Lula para ganhar cacife e concorrer à presidência em 2026, com o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está impedido por condenação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Em carta de Trump endereçada a Lula e publicada nas redes sociais, o americano inicia ordenando que o julgamento contra o ex-presidente por planejar um golpe de Estado seja interrompido imediatamente. A carta foi respondida por Lula, que afirmou que a Justiça brasileira é independente e que o tema é de competência exclusiva do judiciário nacional.

Trump também afirmou que as taxas buscam equilibrar as relações comerciais entre os países, apesar de, nos últimos 16 anos, elas terem sido superavitárias para os Estados Unidos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A outra exigência do americano é que as big techs e redes sociais atuem no Brasil sem precisar responder à legislação nacional.