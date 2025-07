Tarcísio e oposição criticam Lula por crise em relação com os EUA

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, apontou que presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, prioriza o debate ideológico acima das questões econômicas na relação com o governo dos Estados Unidos.

Nessa quarta-feira (9/7), o presidente Donald Trump anunciou tarifas de 50% sobre todos os produtos brasileiros, como resposta à condução do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro pelo Supremo Tribunal Federal.

Em publicação na rede social, Tarcísio afirmou que “narrativas não resolverão o problema” que envolve as relações entre os dois países. “Tiveram tempo para prestigiar ditaduras, defender a censura e agredir o maior investidor direto no Brasil. Outros países buscaram a negociação. Não adianta se esconder atrás do Bolsonaro. A responsabilidade é de quem governa”, escreveu o governador, no X.

Lula colocou sua ideologia acima da economia, e esse é o resultado. Tiveram tempo para prestigiar ditaduras, defender a censura e agredir o maior investidor direto no Brasil. Outros países buscaram a negociação. Não adianta se esconder atrás do Bolsonaro. A responsabilidade é de… — Tarcísio Gomes de Freitas (@tarcisiogdf) July 10, 2025

Além de Tarcísio, parlamentares da oposição também se manifestaram contra a posição do presidente Lula nas relações com os Estados Unidos, com quem consideram ser o responsável pelo imbróglio diplomático. “Basta Lula ter diplomacia, parar de perseguir e o STF ficar no seu lugar, que a taxa não incidirá mais no Brasil”, escreveu o deputado Nikolas Ferreira, na mesma rede.

Já o presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, e um dos principais representantes da oposição na Casa, Filipe Barros (PL-PR) disse que a tensão diplomática entre Brasil e Estados Unidos é resultado da falta de diálogo do presidente da República com Donald Trump, e que Lula defenderia um alinhamento maior ao que ele chamou de “eixo do mal”, representado por países como Irã, China e Rússia, que também fazem parte dos Brics.

“Não é pelo fato do Brasil ser membro do Brics, como alguns estão colocando. O que, de fato, acontece, é que inexiste qualquer relação diplomática do Lula com o Trump. Hoje o Brasil é visto pelo mundo como um país aliado ao chamado ‘eixo do mal’, os países que são inimigos das democracias ocidentais”, afirmou o deputado, que também afirmou que Lula provoca o governo norte-americano, contribuindo para o mal estar entre os dois países.