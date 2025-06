Interrogatório de Bolsonaro no STF será transmitido; veja onde assistir

A fase de interrogatórios da ação penal que investiga a tentativa de golpe de Estado envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) começa nesta segunda-feira (9/6), no Supremo Tribunal Federal (STF). Os depoimentos marcam o início de uma nova etapa do processo, após a oitiva de testemunhas indicadas pela Procuradoria-Geral da República (PGR) e pelas defesas dos oito réus.

As sessões serão conduzidas pelo relator do caso, ministro Alexandre de Moraes, e ocorrem presencialmente na Primeira Turma da Corte. A exceção é o ex-ministro Walter Braga Netto, que acompanha por videoconferência por estar preso preventivamente no Rio de Janeiro.

Os interrogatórios serão transmitidos ao vivo pela TV Justiça e pelo canal oficial do STF no YouTube. A primeira sessão começa às 14h desta segunda-feira. Se não forem concluídos no primeiro dia, os depoimentos poderão se estender até sexta-feira, com sessões previstas para os dias 10, 11, 12 e 13, a partir das 8h.

O primeiro a prestar depoimento será o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, que firmou acordo de delação premiada. Como colaborador, ele será ouvido antes dos demais réus. Na sequência, a ordem seguirá critérios alfabéticos, tendo início pelo deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ). A expectativa é que Bolsonaro seja ouvido nesta terça-feira.

Quem será ouvido?

Alexandre Ramagem, ex-diretor da ABIN e deputado federal;



Almir Garnier Santos, ex-comandante da Marinha;



Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal (DF);



Augusto Heleno, ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional;



Jair Bolsonaro;



Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa;



Walter Braga Netto, ex-ministro da Casa Civil e da Defesa, além de candidato a vice na chapa de Bolsonaro em 2022.

Assim como no julgamento das denúncias, a transmissão também será replicada pelos canais oficiais do Partido dos Trabalhadores (PT), autorizada pela Corte.

Réus

Em março, a Primeira Turma do STF aceitou a denúncia apresentada pela PGR e tornou réus Bolsonaro e outros sete aliados por crimes como tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa.

Após os interrogatórios, Moraes abrirá prazo para a apresentação das alegações finais das partes. Essa será a última etapa antes da votação da ação penal, que será decidida por Moraes e os ministros Flávio Dino, Luiz Fux, Cristiano Zanin e Cármen Lúcia.