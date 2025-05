Posts mentem que malas com dinheiro foram apreendidas com Janja em Moscou

São falsas as publicações nas redes sociais que alegam que a primeira-dama, Rosângela da Silva, Janja, teria sido barrada em Moscou carregando malas de dinheiro. Ela viajou para a capital russa a convite do governo local, chegando quatro dias antes do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), para cumprir uma agenda que teve foco nas áreas de educação e cultura, tendo em vista “importantes acordos de cooperação” entre Brasil e Rússia nesses segmentos, destacou o governo federal.

Por meio de uma busca reversa, o Comprova identificou que as imagens de mala de dinheiro que circulam no vídeo com a alegação falsa de apreensão em Moscou se referem, na verdade, a uma ação da Polícia Federal em fevereiro de 2023 na Paraíba.

Não há qualquer registro, em veículos de imprensa brasileiros ou internacionais, sobre um suposto escândalo envolvendo malas de dinheiro. Caso tal incidente tivesse ocorrido, dada a posição pública da primeira-dama, seria amplamente noticiado em escala global.

Em nota, a Secretaria de Comunicação (Secom) da Presidência da República negou as alegações. Segundo o órgão, Janja viajou em um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) “dentro dos trâmites legais e com total transparência” e não houve qualquer incidente relacionado à bagagem. “Rejeitamos categoricamente a invenção absurda de que teria sido levada uma ‘elevada quantidade de malas’, bem como qualquer menção a incidentes com a bagagem — nada disso ocorreu, nem foi registrado por qualquer autoridade responsável”, afirmou a Secom.

A secretaria lamentou ainda que alguns “agentes escolham disseminar informações distorcidas para confundir e manipular a opinião pública”, em vez de se pautarem pela verdade.

Para o Comprova, falso é o conteúdo inventado ou que tenha sofrido edições para mudar o seu significado original e divulgado de modo deliberado para espalhar uma falsidade.

Alcance da publicação: O Comprova investiga os conteúdos suspeitos com maior alcance nas redes sociais. Algumas das postagens somavam 400 mil visualizações e 4 mil compartilhamentos no X, 28,3 mil curtidas no Instagram, 12 mil compartilhamentos no TikTok e 140 mil visualizações no YouTube.

O Comprova buscou informações na imprensa brasileira sobre a viagem da comitiva do presidente e da primeira-dama a Moscou. Também foram consultados alguns sites da imprensa russa, como a agência Tass. O Comprova ainda fez consultas no site do governo federal e nas agendas oficiais de Janja e Lula, e contatou a Secom.

