O podcast Política EM Pauta desta sexta-feira (25/4) tem como tema os últimos acontecimentos do governo mineiro. Os repórteres Bernardo Estillac, Alessandra Mello e Bruno Nogueira comentaram a movimentada semana do feriado de 21 de abril, Dia de Tiradentes.

No primeiro bloco, os jornalistas falaram sobre a visita do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), ao estado. O parlamentar foi homenageado com a medalha da Inconfidência em Ouro Preto e compareceu ao evento em memória dos 40 anos da morte de Tancredo Neves em São João del-Rei.

No segundo bloco, os jornalistas do Estado de Minas debatem o contingenciamento orçamentário decretado pelo governador Romeu Zema (Novo). O Executivo decidiu congelar R$ 1,1 bilhão das contas públicas, argumentando uma queda na receita devido ao cenário de “inflação descontrolada”

O terceiro e último bloco foi dedicado à pauta destravada da Assembleia Legislativa, que se prepara para debater o reajuste salarial dos servidores públicos. Nesta semana, os parlamentares conseguiram votar uma série de vetos do governador e agora discutem o projeto de lei que reajusta os vencimentos dos servidores da educação.