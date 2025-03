Frases de Fuad são 'fotografias' de sua trajetória final de vida

Do anúncio de que estava começando o tratamento para o câncer, ainda no início da campanha pela Prefeitura de Belo Horizonte, até o discurso de posse por teleconferência e com dificuldade para falar, dois dias antes de ser internado pela última vez, selecionamos algumas frases de Fuad Noman, morto nesta quarta-feira (26/3), que representam sua trajetória final de vida.

Cada declaração dada pelo prefeito de Belo Horizonte - da remissão do câncer (Fuad morreu das complicações do tratamento da doença), do amor pela capital, da corrida pela prefeitura, da vitória - é uma fotografia de sua luta, primeiro pela eleição, depois pela vida.

A partir da vitória, no dia 27 de outubro, sobretudo nos últimos 40 dias antes da última internação (em 3 de janeiro) o prefeito passou a se manifestar apenas por redes sociais, notas oficiais e discursos.

O anúncio da doença

"Nos últimos dias, conversei longamente com minha esposa, Mônica, e com meus dois filhos, Paulo e Gustavo, que vieram de São Paulo com meus quatro netos (...). E foi assim, com a família reunida, que tomei a decisão que agora comunico a vocês. Continuarei exercendo o meu cargo, de prefeito de Belo Horizonte, da mesma forma que fiz até agora: trabalhando muito e aparecendo pouco. Continuarei sendo pré-candidato à reeleição da mesma forma que planejei antes: trabalhando na prefeitura ou, como eu gosto de dizer, “prefeitando” de segunda a sexta e fazendo campanha nos finais de semana" Fuad Noman, na coletiva em que anunciou o início do tratamento do câncer (dia 4/7/24).



Sobre seu bigode

"Ainda não sei se vou perder o bigode também. Espero que não, para a felicidade da Mônica (esposa do prefeito)"

Fuad Noman, na coletiva em que anunciou o início do tratamento do câncer (dia 4/7/24).



O amor por BH

“Queria que meu ‘canto do cisne’ fosse fazer um trabalho por Belo Horizonte, porque Belo Horizonte é a cidade em que nasci, é a cidade que eu amo, em que eu estudei, que eu cresci e que eu quero ficar aqui a até morrer - eu espero não demorar muito -, mas eu quero ficar aqui até o último dia da minha vida. É essa cidade que me dá prazer, me dá conforto, me dá alegria, é a cidade da minha família, onde meus pais estão enterrados. É onde eu me sinto dentro de casa” Fuad Noman, em entrevista próxima ao primeiro turno (dia 1º/10/24).



Sobre a campanha

“Campanha é um desafio que eu não aconselho pra ninguém. Primeiro, você trabalha muito. Segundo, sua responsabilidade é tripla, no meu caso, mas normalmente a responsabilidade é dupla, porque você é o prefeito, tem que continuar governando - como diz minha turma, tem que continuar ‘prefeitando’ - e tem que fazer campanha na hora do almoço, de noite, sábado e domingo” Fuad Noman, em coletiva perto do primeiro turno (dia 1º/10/24).



A cura

“Olha a minha cara. Olha para mim. Olha a animação que eu estou, a disposição. Estou aqui no sábado de manhã com essa força e coragem e o que mais me ajuda são os amigos que estão aqui me ajudando, dando força e coragem. O gás vem deles, eu tenho minha força interna, eu tenho a proteção de Deus e nesse momento graças a Deus a doença acabou. Estou muito mais vigoroso e muito mais animado” Fuad Noman, na entrevista em que anunciou o fim do tratamento do câncer (dia 19/10/24).



A vitória

“Muito obrigado a todos, os milhares de eleitores que votaram em mim neste segundo turno, proporcionando essa virada histórica. Muito obrigado também a todos que não votaram em mim, por respeitarem a beleza da democracia. O respeito e as eleições livres é algo que carrego em toda a minha vida e que me guiou em toda essa campanha. Continuarei a ser prefeito de todos os belo-horizontinos, daqueles que votaram em mim e dos que preferiram o outro candidato, e os que não votaram” Fuad Noman, no discurso de vitória das eleições municipais (dia 27/10/24).



Posicionamento político

"Eu não tenho nenhuma ideologia, nem de direita nem esquerda. Eu me considero uma pessoa de centro, progressista. E foi isso que atraiu o pessoal da esquerda, porque também é um povo progressista" Fuad Noman, no dia seguinte à vitória (dia 28/10/24).



Após a primeira internação

“Os últimos dias foram de cuidar da saúde, de problemas causados por efeitos colaterais de meu tratamento bem-sucedido contra o câncer. Mas não parei de trabalhar um momento sequer, acompanhando de perto as demandas da nossa cidade. Volto para casa ainda mais determinado a seguir em frente com o compromisso de fazer de Belo Horizonte uma cidade melhor para todos. Agradeço por tantas mensagens de apoio, orações e energias positivas neste período, e faço um reconhecimento muito especial aos profissionais de saúde que me acompanharam com tanto cuidado e carinho. Vamos em frente” Fuad Noman, em seu perfil oficial no Instagram, ao receber alta da primeira internação (dia 28/11/24).



Segunda internação

“Sigo trabalhando por Belo Horizonte enquanto me recupero. Hoje cuidei das pautas do dia e do planejamento para o ano que vem, em reunião com nosso futuro vice-prefeito e a equipe da prefeitura. Vamos em frente” Fuad Noman, em suas redes sociais, ainda no hospital se recuperando da segunda internação (dia 12/12/24).



A diplomação

“É com imensa satisfação que parabenizo a todos os vereadores eleitos e reeleitos, e ao vice-prefeito, meu companheiro nesta caminhada, Álvaro Damião. Desejo a vocês boa sorte nessa nova jornada, ressaltando a importância de cultivarmos uma relação próspera e independente em busca do bem-estar de nossa cidade e dos cidadãos belo-horizontinos. Sou profundamente honrado e orgulhoso em ser diplomado prefeito de Belo Horizonte. A cidade que tanto amo sempre será meu maior compromisso” Fuad Noman, em carta, um dia após sua diplomação, que foi feita por um representante (dia 19/12/24).



Terceira internação

“Sigo acompanhando de perto todas as ações da prefeitura nesta reta final de ano e planejando novas entregas para 2025. Após a alta médica, agora à tarde, continuarei trabalhando e me recuperando em casa” Fuad Noman, nas redes sociais, um dia após receber alta da terceira internação, ao delegar funções de prefeito ao procurador-geral Hércules Guerra (dia 24/12/24).



A posse

“Amigos e conhecidos têm curiosidade em saber porque um homem de 77 anos com a vida financeira resolvida decidiu entrar na política e disputar mais uma eleição. Nos últimos tempos, ainda tive que ser hospitalizado para me tratar das sequelas do câncer, o que aumentou a dúvida. Essa resposta é muito simples, estou aqui por amor, por muito amor a esta cidade, por amor a sua gente” Fuad Noman, em seu discurso de posse como prefeito de Belo Horizonte (dia 1º/1/25).



