Cantora critica Bolsonaro e puxa: 'uh, vai ser preso'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Teresa Cristina fez críticas ao ex-presidente Jair Bolsonaro e puxou gritos de "uh, vai ser preso" em em Salvador.

A cantora se apresentou no Largo do Pelourinho, onde foram transmitidos trechos da cerimônia do Oscar.

Presidente Lula

O presidente Lula usou as redes sociais para comemorar a vitória do Oscar de ‘Ainda Estou Aqui’, nesta segunda-feira (3/3). O longa de Walter Salles venceu a categoria Melhor Filme Internacional. Esta foi a primeira vitória da história do Brasil na premiação.

Lula destacou que o prêmio é momento de sentir orgulho de ser brasileiro. “Hoje é o dia de sentir ainda mais orgulho de ser brasileiro. Orgulho do nosso cinema, dos nossos artistas e, principalmente, orgulho da nossa democracia. Eu e Janja estamos muito felizes assistindo tudo ao vivo", afirmou Lula em seu perfil nas redes sociais.