Câmara de Três Corações avalia diminuir homenagens a Pelé na cidade

Um Projeto de Lei (PL) protocolado pelo vereador Ricardo Ferreira, o Ricardinho do Gás (Avante), que tramita em Três Corações, no Sul de Minas, gerou até uma reunião de última hora na câmara do município. O texto em questão propõe que o nome de Pelé seja retirado de três locais batizados após a morte do ídolo do futebol, entre os quais uma praça.

Em defesa ao PL, a assessoria do vereador declarou ao jornal Folha de São Paulo que o objetivo é resgatar homenagens a outros personagens do município, cujos nomes deram lugar ao do jogador. A 'Praça Pelé', por exemplo, se chamava Coronel José Martins.

Após a publicação da reportagem do jornal paulista, outros veículos de comunicação procuraram a Câmara Municipal de Três Corações que, em resposta, deverá emitir uma nota à imprensa. "Muita gente, de vários lugares, ligou para cá hoje, o dia inteiro", disse uma funcionária da casa ao Estado de Minas.

Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, é o filho mais ilustre de Três Corações. Ele nasceu no município em 23 de outubro de 1940 e morreu em São Paulo em 29 de dezembro de 2022, aos 82 anos. Ele sofreu falência de múltiplos órgãos, enquanto se tratava de um câncer de cólon.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Atualmente, além da citada praça, o artilheiro dá nome a uma avenida, a um estádio e a um ginásio. Há ainda duas estátuas em homenagem ao futebolista: uma na BR-381, em uma das entradas da cidade, e outra na praça que é alvo do projeto de lei.