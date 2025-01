Governo de Minas cobra União por atraso em repasses do Piso da Enfermagem

Repórter do Estado de Minas desde 2022, escreve para o caderno de Política, com contribuições para o caderno de Gerais, Economia e "Pensar". É jornalista formado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) informou, nesta terça-feira (28/1), que há um atraso nos repasses do Piso da Enfermagem por parte do Ministério da Saúde. Segundo o governo Romeu Zema (Novo), não houve o pagamento integral pactuado no período entre setembro de 2024 e a folha do 13º salário dos servidores, gerando um débito de R$ 4 milhões.

Em nota, a SES-MG destacou que o atraso irá impactar a parcela complementar do piso referente ao mês de dezembro de 2024, cujo pagamento aos servidores será no quinto dia útil de fevereiro, no dia 7. Caso o problema não seja solucionado, os profissionais que têm direito ao complemento devem receber 86% do valor calculado pelas unidades de Recursos Humanos.

Ainda de acordo com o Governo de Minas, o atraso deve impactar servidores na Fundação Hospitalar do Estado (Fhemig), Fundação Ezequiel Dias (Funed), Fundação Hemominas, Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes) e na Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp-MG).

O governo estadual disse ainda que vai cobrar da gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) os valores em atraso. “A SES-MG está em tratativas com o Ministério da Saúde para regularização desse repasse e, assim que a situação for regularizada pela União, irá fazer o pagamento do valor proporcional do complemento do piso da enfermagem de forma retroativa, seguindo as diretrizes estabelecidas pelo Ministério”, diz a nota.

O Estado de Minas procurou o Ministério da Saúde para um posicionamento, mas até o momento não houve retorno. O espaço segue aberto para manifestação.

De acordo com a calculadora do Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais (Coren-MG), o valor do Piso da categoria é de R$ 4.750,00 para enfermeiros com carga horária de 44 horas semanais; R$ 3.325,00 para técnico em enfermagem; e R$ 2.375,00 para auxiliar/obstetra.