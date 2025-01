Paraná Pesquisas: Lula lidera cenários com Michelle e Tarcísio para 2026

Com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) fora da disputa, nomes como Michelle Bolsonaro (PL) e Tarcísio de Freitas (Republicanos) despontam como adversários do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para as eleições de 2026. Segundo o instituto Paraná Pesquisas, o petista venceria Michelle Bolsonaro em um cenário estimulado com uma vantagem de 0,9% ponto percentual. Lula teria 43,1% das intenções de votos, enquanto a ex-primeira-dama atinge 42,2%. Já se a disputa fosse entre o governador de São Paulo e o petista, Tarcísio teria 40,6% contra 43,4% de Lula.

Caso o presidente não tente a reeleição, a esquerda pode ter dificuldades de chefiar o país. Em um cenário estimulado apenas com Michelle Bolsonaro e o ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT), Michele venceria o pleito com 29,5% dos votos, contra 17,9% de Haddad.

Em outro cenário, com o atual ministro da Educação, Camilo Santana, representando o PT e tendo como adversários Ciro Gomes (PDT), Tarcísio de Freitas, Ronaldo Caiado (União), Gomes e Freitas empatariam com 27,8%.

Sem Camilo Santana na disputa, Tarcísio de Freitas venceria Ciro Gomes, com 26,6% contra 23,7%. Neste cenário, Fernando Haddad conquistaria 18,1% dos votos e Caiado 8,4%.

Na pesquisa espontânea, quando o entrevistador não apresenta o nome dos candidatos, Lula lidera com 20,1%. Jair Bolsonaro aparece em seguida, com 16,7% e Tarcísio de Freitas com 1,6%. O cantor Gusttavo Lima, que anunciou a intenção de se candidatar à Presidência, teve 0,4% dos votos, assim como Eduardo Bolsonaro (PL) e Michelle Bolsonaro. Ciro Gomes teve 1,2% e Pablo Marçal (PRTB) 0,7%. Os que não souberam ou não responderam somaram 49,8%.