Lula sugere incluir 'mentiras' de Bolsonaro em galeria de fotos do Planalto

FOLHAPRESS - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse, nesta quinta-feira (9/1), querer que a galeria de fotos de ex-presidentes, no Palácio do Planalto, traga mais informações sobre cada um deles. O petista citou que Jair Bolsonaro (PL) "foi eleito com mentiras", e Michel Temer (MDB), com "golpe".

A fala ocorreu durante uma visita surpresa à galeria, que foi depredada nos ataques golpistas de 8 de janeiro de 2023 e reinaugurada no ano passado. Nela constam fotos de todos os ex-presidentes, com datas de nascimento e morte, além das datas dos mandatos.

Lula foi ao local acompanhado da primeira-dama, Rosângela da Silva, a Janja, e de servidores da presidência. Na visita, queixou-se de que não há mais informações sobre cada mandatário.

"O que eu quero é que conte a história. A Dilma foi eleita, foi reeleita e depois sofreu um impeachment por um golpe. Depois esse aqui [Temer] não foi eleito, tomou posse em função do impeachment da Dilma e depois esse aqui foi eleito em função das mentiras [Bolsonaro]. É isso que tem que colocar", afirmou.

Dilma teve o mandato cassado em 2016 em processo de impeachment que tramitou na Câmara e no Senado. Ambas as Casas consideraram que a então presidente cometeu crime de responsabilidade pelas chamadas "pedaladas fiscais", com a abertura de crédito orçamentário sem aval do Congresso. A decisão, no processo e no mérito, foi acompanhada sem contestação pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Após o afastamento de Dilma, Temer, eleito vice na chapa em 2014, assumiu a presidência.

Segundo Janja, cada foto na galeria será acompanhada de um QR code. Quando foi refeita a galeria no ano passado, a única mudança foi a instalação de uma foto do local após a depredação em janeiro de 2023.

O presidente disse que estava apenas dando palpites. Ele sugeriu até incluir quantos votos cada um teve.

"Única coisa que eu quero é, quando a pessoa vier aqui, ao olhar na cara do presidente, saiba o que aconteceu com cada um. Por exemplo, tem presidente aqui que tem fotografia que ficou um dia só como presidente", afirmou, ao se referir a Carlos Coimbra da Luz, que comandou o Brasil por três dias em 1955.

8 de janeiro

A visita de Lula à galeria ocorreu um dia depois de o Palácio do Planalto promover atos para marcar os dois anos dos ataques golpistas às sedes dos Três Poderes em 8 de janeiro de 2023.

No térreo do Planalto, está parte das obras que foram restauradas e reapresentadas ao público na quarta, além de uma exposição que trata sobre o processo de restauração.

Em seu discurso na cerimônia, Lula citou as investigações sobre a trama golpista de 2022 e o filme "Ainda Estou Aqui". "Ainda estamos aqui, ao contrário do que planejavam os golpistas", declarou.

O STF condenou até o momento 375 réus pelos atos, que resultaram na denúncia de 1.682 envolvidos.