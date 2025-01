O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) gravou um vídeo criticando uma declaração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante um discurso nesta quarta-feira (8/1), em evento que marcou os dois anos das invasões e depredações promovidas por golpistas insatisfeitos com a vitória eleitoral do petista em 2022.

"Esse é o chefe da nação que fala em família? O que podemos esperar desse cidadão? A família é a base da sociedade. Sou apaixonado pela minha esposa", afirmou o líder de extrema-direita enquanto assistia à GloboNews.

Em seu discurso, Lula afirmou que os maridos tendem a "amar mais as amantes" do que as próprias mulheres. A fala foi feita a poucos metros de sua esposa, a socióloga Janja da Silva (PT), terceira mulher do presidente. A primeira foi a tecelã Maria de Lourdes da Silva, casada com ele de 1969 até sua morte em 1971, após contrair hepatite durante o oitavo mês de gestação. A segunda foi Marisa Letícia Lula da Silva, que se casou com o petista em 1974 e morreu em 2017 devido a complicações de um acidente vascular cerebral hemorrágico (AVC).

Bolsonaro também foi casado três vezes. A primeira, com Rogéria Bolsonaro, mãe dos três filhos mais velhos do ex-presidente, de 1978 a 1997. A segunda esposa foi a advogada Ana Cristina Valle, mãe de Jair Renan Bolsonaro (PL-SC), filho que ele afirmou, em entrevista à revista Playboy em 2011, ter pedido que fosse abortado. O tema também foi abordado em uma entrevista à revista IstoÉ em 2000.

O relacionamento entre os dois terminou de forma litigiosa em 2009, com Ana Cristina afirmando ao Itamaraty que foi ameaçada de morte pelo então companheiro e que, por esse motivo, se refugiou na Noruega.

A atual esposa é Michelle Bolsonaro (PL), um dos nomes cotados para concorrer à presidência da República em 2026, caso ele permaneça impedido devido à condenação judicial.