O boletim médico com o estado de saúde de Fuad Noman, prefeito licenciado de Belo Horizonte, foi atualizado pelo Hospital Mater Dei e indica que o quadro de saúde melhrou.

De acordo com os médicos, o quadro geral do chefe do Executivo municipal evoluiu durante as últimas 24 horas, com normalização dos parâmetros hemodinâmicos e melhora dos parâmetros respiratórios.





O comunicado à imprensa ainda informa que um teste de extubação da ventilação mecânica também está sendo avaliado pelos médicos que cuidam de Fuad Noman.

O prefeito de Belo Horizonte foi internado nesta sexta-feira (3/1) devido uma insuficiência respiratória aguda, quadro decorrente de uma pneumonia, posteriormente diagnosticada por exame radiológico.

Fuad Noman continua sedado e com o apoio de ventilação mecânica.

Nesse sábado (4/1), o prefeito de Belo Horizonte entrou em licença médica pelo período de 15 dias para tratamento da pneumonia.

Neste período, o vice-prefeito Álvaro Damião (União Brasil) assume interinamente o comando do Executivo municipal.





Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Trata-se da quarta internação de Fuad Noman em 40 dias. Ele já havia sido hospitalizado em 19 de dezembro, quando apresentou diarreia e sangramento intestinal.

Antes disso, em 6 de dezembro, o prefeito foi internado por pneumonia e sinusite O histórico de internações do prefeito também inclui um episódio em 23 de novembro, quando foi internado com dores intensas nas pernas, decorrentes de sequelas de um tratamento oncológico realizado ao longo de 2024.