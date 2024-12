O ex-ministro Walter Braga Netto, preso no último sábado (14/12) por obstrução de justiça, está detido em um quarto com ar-condicionado, armário, geladeira, televisão e banheiro exclusivo. O general é mantido no quarto do chefe de Estado Maior da 1ª Divisão do Exército, na Zona Oeste do Rio. As informações são da TV Globo.



Braga Netto tem direito a quatro refeições por dia: café da manhã, almoço, jantar e ceia. O general faz as refeições no rancho, restaurante frequentado pelos oficiais de patentes mais altas.



Segundo as informações, o local onde Braga Netto está mantido foi improvisado. Isso porque não havia na estrutura do Exército do Rio um espaço destinado para a prisão de um general de quatro estrelas.



Como mostrou o Estado de Minas, o ex-ministro se tornou o primeiro general quatro estrelas do Exército a ser preso na história do Brasil.

Prisão de Braga Netto

Braga Netto foi preso pela Polícia Federal (PF), no Rio de Janeiro, sob acusação de interferir na produção de provas em um inquérito que apura uma suposta tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022.

A ação incluiu o cumprimento de um mandado de prisão preventiva, dois mandados de busca e apreensão e uma medida cautelar diversa da prisão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Em Brasília, o coronel Flávio Pereguino, ex-assessor de Braga Netto também foi alvo da operação.

A defesa de Braga Neto nega que ele tenha feito "qualquer obstrução ou embaraço às investigações".