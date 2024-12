O presidente da Associação Mineira dos Municípios (AMM) e prefeito de Coronel Fabriciano, no Vale do Aço, Marcos Bizarro (sem partido), criticou, neste domingo (15/12), em suas redes sociais, a prisão do general Braga Neto, candidato a vice-presidente na chapa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) nas eleições passadas.

Sem citar nomes, o dirigente afirmou que circulam rumores de que, entre o Natal e o Ano Novo, "prenderão o principal representante da centro-direita".

Segundo Bizarro, “é lamentável o que estamos testemunhando no Brasil” com a prisão de centenas de pessoas e de dezenas de generais, sem que tenha havido nenhuma reação. “Ontem ocorreu algo ainda mais grave: a prisão do general Braga Netto, uma figura de bem que sempre buscou o melhor para o nosso país”. Para ele, se nada for feito, o Brasil se tornará “uma nação amordaçada para sempre”.

Braga Netto foi preso por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), sob acusação de tentar obstruir as investigações que apuram o envolvimento de militares do Exército, incluindo ele, em uma tentativa de golpe que tramava o assassinato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do ministro da corte, Alexandre de Moraes. A defesa do general nega as acusações.

Recentemente, Bizarro se envolveu em uma polêmica nas redes sociais ao aparecer em um vídeo comemorando a vitória de seu atual vice-prefeito, Sadi Lucca (PL), na disputa pelo comando da prefeitura, contra Stella Nunes (MDB), com quem o presidente da AMM foi casado. Nas imagens, ele usa uma marreta gigante de brinquedo para bater em uma lata de cerveja da marca Stella Artois, referência ao nome de sua ex-mulher.