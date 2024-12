Homem de confiança de Walter Braga Netto e alvo de um mandado de busca e apreensão da Polícia Federal no fim de semana, o coronel Flávio Peregrino é nomeado desde agosto no gabinete do deputado distrital Thiago Manzoni (PL), com remuneração mensal de R$ 6.039,05.

Thiago Manzoni, além de deputado distrital, é presidente do Instituto Harpia Brasil Asas da Ação e da Liberdade no Distrito Federal, fundado pelo Major Vitor Hugo, que foi líder do governo Bolsonaro na Câmara e atualmente é vereador em Goiânia.

O instituto é uma organização ultraconservadora e tem como presidente de honra Jair Bolsonaro. O Instituto Harpia pretende transferir a sede de Goiânia para Brasília a fim de reforçar seu caráter nacional. O instituto tem como objetivo formar lideranças políticas e apresentar a proposta de uma nova Constituição Federal.

