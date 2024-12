O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) confirmou na manhã desta quinta-feira (5/12) ter realizado uma reforma na casa dele de Angra dos Reis (RJ), no valor de R$ 900 mil. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornal O Globo.

Em um vídeo publicado em redes sociais, Bolsonaro acusou o jornal de insinuar que ele teria praticado lavagem de dinheiro. Segundo o ex-presidente, o valor foi pago de forma legal. "Paguei em pix", ironizou.

"Fiz a reforma sim, de R$ 900 mil, e paguei em pix, tudo declarado no imposto de renda. Essa casa eu adquiri, ou melhor, a construí nos anos 90, sem problema nenhum. Porque de novo, não tem nada de ilegal. Paguei em pix. Ou seja, tudo legal, sem problema", disse Jair Bolsonaro.

"A mensagem que o Globo quer passar é que eu teria lavado R$ 900 mil, vendendo talvez algo que não me pertencia para poder investir no patrimônio", completou.

Segundo a Polícia Federal, um contrato de R$ 900 mil para uma reforma na casa de Jair Bolsonaro foi encontrado em uma pasta do ex-presidente na mesa do escritório do PL, em Brasília (DF), durante uma operação de busca e apreensão na investigação que apura uma suposta tentativa de golpe de Estado.

A corporação disse que o valor da reforma chama a atenção por ser quase dez vezes superior ao valor atribuído ao imóvel na declaração de bens apresentada por Bolsonaro ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) durante as eleições de 2022, quando tentou a reeleição. Na ocasião, a residência foi avaliada em R$ 98.500.

No vídeo, o ex-presidente Jair Bolsonaro ainda provoca a Polícia Federal. "Quem vazou esse contrato, segundo a própria imprensa, foi a Polícia Federal. Ô Polícia Federal, vocês aprenderam muita coisa minha, inclusive três páginas de inquéritos. Não é isso mesmo? Vazem essas três páginas de inquéritos, ficaria muito feliz com esse vazamento", disse Bolsonaro sem entrar em detalhes.