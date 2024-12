Na visita aos fugitivos do 8 de Janeiro, Eduardo Bolsonaro esteve com a deputada argentina Maria Celeste Ponce

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) visitou militantes condenados pelas invasões aos prédios públicos no dia 8 de janeiro de 2023 que estão presos na Argentina. As imagens da visita foram publicadas pelo parlamentar, nesta quarta-feira (4/12), nas redes sociais dele.

Na publicação, o parlamentar conversa com dois militantes que estão presos há 20 dias na Argentina. Eles pediram refúgio político ao governo do presidente portenho Javier Milei, aliado da família Bolsonaro. Os militantes estão presos na Argentina, por pedido do Ministério Público portenho.

Ao todo, estão detidos cinco dos 59 brasileiros com ordens de prisão emitidos pela justiça argentina. Os mandados foram publicados após o governo da Argentina receber pedidos de extradição expedidos pelo Supremo Tribunal Federal do Brasil.





Na visita aos fugitivos do 8 de Janeiro, Eduardo Bolsonaro esteve com a deputada argentina Maria Celeste Ponce. Os militantes brasileiros que estão presos na Argentina dizem não ser criminosos. Ele afirmam que são "perseguidos políticos" e que só estavam exercendo o direito à "liberdade de expressão" no dia dos ataques.

