A edição do podcast ‘Política EM Pauta’ desta sexta-feira (29/11) teve como temas as votações da semana na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG); os bastidores da Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH) e a chance de aumento salarial para os vereadores nos dias finais da legislatura; e as matérias exclusivas do EM sobre a perda de prazo na Secretaria de Estado de Cultura (Secult) que podem acarretar na perda de milhões de reais para projetos em Minas.





Com a participação dos repórteres Alessandra Mello, Bernardo Estillac e Larissa Figueiredo, o programa trouxe informações, bastidores e percepções da equipe sobre os temas em destaque. O Política EM Pauta está disponível na íntegra no Youtube do Portal UAI e nos principais tocadores de podcast.







No primeiro bloco, os jornalistas falaram sobre as movimentações na Assembleia e a aprovação do projeto que altera a arrecadação do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (Ipsemg) no primeiro turno. A primeira parte do podcast ainda debateu o impacto das emendas PIX na reeleição de prefeitos em Minas.







No segundo bloco, o assunto principal foi o possível aumento salarial dos vereadores. Na terceira e última parte, o tema foi a situação da cultura em Minas Gerais e a possibilidade de perda de mais de R$ 17 milhões com a perda de prazos para editais.









