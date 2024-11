A Polícia Federal (PF) indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), nesta quinta-feira (21/11), por três crimes, que somam 28 anos de prisão. O relatório, com mais de 800 páginas, aponta para uma organização criminosa envolvendo o entorno de Bolsonaro para uma tentativa de golpe de Estado em 2022.





Bolsonaro e outras 36 pessoas foram indiciadas pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, com penas de quatro a oito anos; golpe de Estado, de quatro a 12 anos; e organização criminosa, de três a oito anos.

Segundo a PF, a investigação apurou a existência de uma organização criminosa que atuou de forma coordenada, em 2022, na tentativa de manutenção do então presidente Bolsonaro no poder. Também foram indiciados membros do núcleo duro do governo anterior, como o ex-ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), general da reserva Augusto Heleno, e o ex-ministro da Defesa, general da reserva Braga Netto.





As investigações duraram quase dois anos com uma série de diligências como, por exemplo, quebra de sigilos, delações premiadas, e buscas e apreensões. A PF apontou que os indiciados se estruturam por meio de divisão de tarefas, o que permitia a individualização das condutas e a constatação da existência de seis núcleos:





a) Núcleo de Desinformação e Ataques ao Sistema Eleitoral;

b) Núcleo Responsável por Incitar Militares à Aderirem ao Golpe de Estado;

c) Núcleo Jurídico;

d) Núcleo Operacional de Apoio às Ações Golpistas;

e) Núcleo de Inteligência Paralela;

f) Núcleo Operacional para Cumprimento de Medidas Coercitivas





Veja a lista completa dos indiciados