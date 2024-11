O governador Romeu Zema (Novo) confirmou, nesta quarta-feira (20/11), a nomeação do promotor de Justiça Paulo de Tarso Morais Filho para comandar o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) no biênio 2025/2026. Em comunicado enviado à imprensa, o chefe do Executivo Mineiro destacou a necessidade de “continuidade” no trabalho do MP, “em especial no fortalecimento do combate à corrupção e a eficiência e modernização da gestão pública”.

Paulo de Tarso vai assumir o cargo de Procurador-Geral de Justiça na sucessão de Jarbas Soares Júnior, que estava à frente da instituição desde 2020. Em nota, o atual chefe do Ministério Público mineiro desejou sucesso a ele. “Espero que a escolha seja a mais acertada para MG e para a independência do MPMG”, escreveu.

O promotor integrou a lista tríplice formada na votação de segunda-feira (18/11) ao lado do procurador Carlos André Mariani Bittencourt, que recebeu 660 votos, e do procurador Marcos Tofani Baer Bahia, com 322 votos. Paulo de Tarso havia ficado na segunda colocação, com 659 votos.

Segundo apurou o Estado de Minas, o novo procurador-geral de Minas Gerais já havia sido chamado por Zema para uma conversa logo que saiu o resultado. O apoio do secretário da Casa Civil, Marcelo Aro (PP), foi decisivo para a escolha de Paulo de Tarso.

Na terça-feira (19/11), Aro inclusive participou da reunião de Zema com Jarbas Soares. Na ocasião, o procurador-geral foi até a Cidade Administrativa entregar a lista tríplice para o governador, que teria até 15 dias corridos para tomar sua decisão.

O mais votado na eleição do MP, Carlos André Mariani era o nome apoiado pelo vice-governador Mateus Simões (Novo), que no fim da manhã de terça comunicou a Jarbas Soares que o governador já tinha feito a sua escolha. Simões não participou do encontro com o procurador-geral, por motivo de agenda, uma vez que tinha compromissos no interior do estado.

A nomeação oficial de Paulo de Tarso deve ser publicada no Diário Oficial do Estado nos próximos dias. Com a oficialização, o novo procurador-geral de Justiça deve ser empossado pelo governador no prazo de até cinco dias úteis, e entrará em exercício em sessão solene do Colégio de Procuradores até o primeiro dia útil seguinte.

Em nota, Zema também reconheceu o trabalho de Jarbas e agradeceu pelos serviços prestados no MPMG, destacando um “trabalho vigoroso” em favor de Minas Gerais, em especial nos acordos das tragédias de Brumadinho e Mariana.

Histórico

Segundo o governo de Minas, essa é a primeira vez que um promotor de Justiça assume diretamente o cargo máximo do Ministério Público estadual.



Natural de Entre Rios de Minas, aos 57 anos, o novo procurador-geral tem uma carreira de quase 30 anos de MPMG, instituição da qual é membro desde 1995. Paulo de Tarso Morais Filho é o atual promotor de Justiça de defesa do consumidor.