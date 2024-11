SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A manifestação nesta sexta-feira (15) de manhã contra a jornada 6 x 1 na avenida Paulista terminou com xingamentos a expoentes da direita.

O alvo principal foi o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG). Em coro, parte das pessoas presentes gritou, em diversas ocasiões, "Nikolas Ferreira, vai tomar no c...".





O parlamentar também foi chamado de "Nicole", em referência à peruca que ele usou na tribuna da Câmara dos Deputados no ano passado para criticar pessoas trans.

Houve ainda xingamentos contra o deputado federal e pastor Marco Feliciano (PL-SP). A maioria dos representantes da direita se coloca de forma contrária à redução da jornada.





A autora da emenda que acaba com a escala 6 x 1 é a deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP), que foi ovacionada na manifestação.





O ato foi organizado pelo movimento VAT (Vida Além do Trabalho). No auge do evento, duas quadras da Paulista foram tomadas por manifestantes.