O deputado federal Nikolas Ferreira (PL) apresentou uma notícia-crime à Polícia Federal de Minas Gerais contra a também parlamentar Duda Salabert (PDT). A petição solicita a abertura de investigações devido a possível uso indevido de recursos do Fundo Eleitoral: empresas criadas por ex-assessores estariam, supostamente, envolvidas nos desvios.

Na notícia-crime, Nikolas Ferreira alega que "a deputada adotou como modus operandi a transferência de recursos eleitorais à empresas registradas em nome de seus ex-assessores parlamentares que, na véspera do período eleitoral, deixavam suas funções no gabinete para constituir empresas que, logo depois, recebiam quantias milionárias de recursos públicos".

Duda Salabert nega ilegalidades

Por meio de nota, Duda Salabert negou qualquer tipo de irregularidade. A deputada afirma que prestou as contas referentes à campanha dentro do prazo legal. "A lei é clara ao proibir um funcionário público de trabalhar e ser remunerado em uma campanha. Por isso, exonerei os servidores que trabalhariam na campanha. Assim eu fiz, assim o prefeito, os deputados e o vereador que disputaram a eleição o fizeram. Porque é assim que é o correto", diz.



A deputada pedetista destacou ainda que os funcionários que trabalharam na campanha dela durante as últimas eleições receberam pelos serviços "com a devida prestação de contas e de acordo com os valores do mercado."