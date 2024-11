FOLHAPRESS - O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), defendeu a discussão sobre o papel das rede sociais, ao comentar o ataque cometido por um homem com explosivos em frente à sede da corte.





"Vivemos uma era em que há tentativas de normalizar o absurdo e o ódio pessoal", disse Dino após palestra de encerramento no 9º Encontro Nacional dos Tribunais de Contas, em Foz do Iguaçu (PR). Participaram representantes das 33 cortes do tipo no país, entre federal, estaduais e municipais.





Segundo Dino, antigo defensor da regulação das plataformas, é preciso dar bastante importância ao tema.





"Precisamos levar isso muito a sério, e isso diz respeito inclusive ao tema da internet, das rede sociais, para que possa haver uma ação preventiva", declarou, na entrevista concedida à "TV Cidadã", do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas.

O ministro também disse lamentar a morte de Francisco Wanderley Luiz, autor do atentado.





"Lamentável sob o ponto de vista pessoal, lamento pela vítima. Infelizmente essa pessoa tentou perpetrar um crime gravíssimo, poderia ter matado pessoas e demonstra que essas condutas não devem ser minimizadas", declarou.