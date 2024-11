Exploração de lítio no Vale do Jequitinhonha é o chamariz utilizado por Zema durante viagem à China, com o objetivo de atrair investidores para Minas Gerais





A viagem de Romeu Zema à Ásia e à Europa, organizada pela Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg) com o objetivo de atrair investidores para o estado, pode gerar frutos, principalmente para os setores de energia renovável e automobilístico. O governador, que atualmente está no Azerbaijão participando da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP29), afirma ter fechado alguns acordos e encaminhado outros na China, onde permaneceu entre os dias 4 e 10.

Sem revelar o nome ou outros detalhes, Zema afirmou que se reuniu com representantes de uma fabricante de baterias. "Nosso grande desejo é que essa indústria se instale em Minas Gerais, já que temos a principal matéria-prima, que é o lítio, e também o nióbio", afirmou.





Outra informação antecipada por Zema é que a empresa chinesa Xuzhou Construction Machinery Group (XCMG), que produz máquinas pesadas e guindastes em Pouso Alegre, no Sul de Minas, também deve fabricar caminhões 100% elétricos no estado. "É o primeiro veículo desse tipo produzido em Minas Gerais e vai contribuir, mais uma vez, para a transição energética, com menos emissões", declarou. Vale lembrar que a multinacional já expôs três modelos desse gênero no Salão Internacional do Transporte Rodoviário de Cargas (Fenatran), realizado em São Paulo entre os dias 7 e 11.

O governador aproveitou para destacar que a China é o maior parceiro comercial de Minas Gerais e assegurou que há multinacionais originárias do país asiático interessadas em se instalar no estado. "Muitas pediram sigilo, porque querem avaliar outros estados e localidades. Em breve, nós devemos dar alguma atualização, assim que esse sigilo for suspenso", pontuou.

Hidrogênio verde

Zema lembrou ainda do Memorando de Entendimento (MoU) assinado com a empresa FTXT (GWM Hydrogen), subsidiária da Great Wall Motors (GWM). "Esse entendimento foi firmado entre a empresa e a Universidade Federal de Itajubá (Unifei) e visa à transferência e ao intercâmbio de tecnologias associadas ao hidrogênio verde como fonte de energia limpa, principalmente em veículos e caminhões fabricados pela própria Great Wall Motors", disse.





De acordo com o projeto, os caminhões da FTXT serão abastecidos no Centro de Hidrogênio Verde da Unifei e irão fazer, de maneira experimental, uma rota sustentável de transporte entre Itajubá e São Paulo (SP). O MoU tem validade de 12 meses, renováveis por mais 60, e prevê a cooperação para a criação de uma infraestrutura de abastecimento para os veículos.