Tabata Amaral (PSB) ficou em quarto lugar no primeiro turno da eleição em São Paulo, com 9,91% dos votos

A deputada federal e ex-candidata à Prefeitura de São Paulo Tabata Amaral (PSB) parabenizou Ricardo Nunes, reeleito neste domingo (27/10) com 59,35% dos votos. O adversário Guilherme Boulos (PSOL) ficou em segundo lugar, com 40,65%. Em seu perfil no Instagram, ela expressou sua expectativa "para que nos próximos quatro anos ele faça jus à responsabilidade que a população paulistana lhe confiou".





Tabata declarou voto em Guilherme Boulos (PSOL) no segundo turno. Ela terminou em quarto lugar, com 9,91% dos votos.





Neste domingo, a deputada federal afirmou que seguirá "fiscalizando o trabalho da Prefeitura e cobrando que as crianças aprendam na escola e que as pessoas tenham um atendimento de saúde digno".





A deputada concluiu que, apesar do término das eleições, seu propósito de construir uma São Paulo "justa, próspera e independente permanece mais vivo do que nunca".