“Não pare, não se precipite, não retroceda.” Em seu discurso de derrota, Bruno Engler, candidato do PL à Prefeitura de Belo Horizonte, usou uma citação repetida por Olavo de Carvalho para confortar os apoiadores presentes. A frase original é de Paulo Mercadante, mineiro nascido em Carangola. Engler, bolsonarista declarado, foi derrotado por Fuad Noman (PSD), que garantiu a reeleição como prefeito da capital mineira.

A frase do “guru bolsonarista” foi repetida pelos apoiadores e aliados políticos que estavam no local, que com emoção faziam coro. Apesar de não ser originalmente do escritor, os dizeres são amplamente associados a Olavo de Carvalho.

Ao lado de Engler, compareceram o deputado federal Cabo Junio (PL), a deputada estadual Chiara (PP) e os vereadores eleitos Pablo Almeida (PL), Vile (PL) e Cláudio Mundo Novo (PL). A vice de Engler, Coronel Cláudia, também estava presente. No entanto, o deputado federal Nikolas Ferreira (PL) e o senador Cleitinho (Republicanos) não compareceram ao comitê no Barreiro.

'Guru bolsonarista'

Olavo de Carvalho, conhecido por sua postura anticomunista e pela rejeição ao politicamente correto, foi uma figura central no surgimento da Nova Direita brasileira. Autor de diversos livros, o filósofo foi frequentemente alvo de críticas de cientistas, que o acusavam de promover pseudociência e o chamavam de charlatão.

Olavo de Carvalho exerceu grande influência sobre o ex-presidente jair Bolsonatro. O livro 'O mínimo que você precisa saber para não ser um idiota' estava sobre a mesa de Bolsonaro na primeira live feita após sua eleição, em 2018, marcando simbolicamente a proximidade entre os dois.