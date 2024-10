A candidatura de Bruno Engler (PL) à Prefeitura de Belo Horizonte recebeu um novo apoio nesta terça-feira (22/10). O Republicanos declarou suporte ao deputado estadual, que disputa o segundo turno com o atual líder executivo da capital mineira, Fuad Noman (PSD). Leia, na íntegra, a nota divulgada pelo partido:

"O Republicanos Minas confirma, nesta terça-feira (22/8), por meio do seu presidente, deputado federal Euclydes Pettersen, o apoio ao candidato à Prefeitura de Belo Horizonte Bruno Engler (PL) no segundo turno. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), também declarou apoio ao liberal na disputa na capital mineira. De acordo com Euclydes, o acordo foi acertado pelo diretório estadual do Republicanos, com participação também do diretório nacional. A legenda entrará na campanha de Engler por meio do empenho de aliados, vereadores eleitos e correligionários".



O apoio do Republicanos veio logo após Tarcísio de Freitas ter declarado suporte a Engler, também nesta terça-feira (22/10). Anteriormente, o candidato do PL ao pleito municipal já havia recebido o apoio do governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo).

Por sua vez, Fuad Noman é apoiado por dois ex-adversários, que disputaram o primeiro turno das eleições na capital mineira: Duda Salabert (PDT) e Rogério Correia (PT). A prefeita reeleita em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, Marília Campos, também declarou apoio ao candidato do PSD.