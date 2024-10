Marcela Trópia, sorrindo, no plenário da Câmara de Vereadores de BH

O EM Entrevista desta terça-feira (15/10) recebe a vereadora Marcela Trópia (Novo). Reeleita para o segundo mandato com 17.878 votos — sete mil a mais do que nas eleições de 2020 —, a parlamentar foi a quinta mais votada no pleito deste ano.

A entrevista será transmitida ao vivo, às 11h, no canal do Portal UAI no YouTube.

Especialista em políticas públicas, Marcela Trópia defende a inovação, a transparência e a educação. Durante três anos, presidiu a Comissão de Educação da Câmara Municipal.

Atualmente, é secretária-geral da Casa e coordenou a criação do site "BH Pra Você", que facilita o acesso aos dados sobre os gastos da Prefeitura.