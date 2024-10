Tripulação do Arcanjo 04 foi fotografada horas antes do acidente. Da esquerda para direita: Bruno Sudário, Sargento Welerson, Rodrigo Trindade, Capitão Wilker, Sargento Gabriel e Tenente Victor

O governo de Minas Gerais decretou luto oficial de três dias pela morte dos quatro militares e dois socorristas que estavam no helicóptero Arcanjo 04 do Corpo de Bombeiros (CBMMG). A aeronave colidiu com a Serra Pedra de Amolar, em Ouro Preto, Região Central do estado, na tarde dessa sexta-feira (11/10), em um momento de baixa visibilidade e chuva.

A aeronave era tripulada pelo capitão Wilker Tadeu Alves da Silva, o primeiro-tenente Victor Stehling Schirmer - comandante e copiloto do Arcanjo -, e pelos operadores aerotático, segundo sargentos Welerson Gonçalves Filgueiros, e terceiro-sargento Gabriel Ferreira Lima e Silva.

Os militares contavam com uma vasta experiência, e também haviam atuado nas operações de busca e salvamento do rompimento da barragem de Brumadinho, que matou 270 pessoas em 2019. O grupo ainda estava acompanhado dos dois socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu): o médico Marcos Rodrigo Trindade e o enfermeiro Bruno Sudário França.

O luto foi decretado em edição extra do Diário Oficial do Estado. Em nota, o Executivo estadual prestou solidariedade aos familiares das vítimas, amigos e colegas de trabalho. “Que suas trajetórias de coragem sejam lembradas e honradas para sempre. Que o conforto e a força alcancem a todos os que foram atingidos por essa tragédia”, escreve.

Siga o nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

O governador Romeu Zema (Novo) lamentou o acidente e também prestou solidariedade aos familiares das vítimas. “Lamento profundamente a trágica perda dos quatro militares do Corpo de Bombeiros e de dois socorristas, vítimas de um acidente enquanto cumpriam sua nobre missão de resgate em Ouro Preto”, disse.