O prefeito de Janaúba, José Aparecido Mendes Santos (PSD), conhecido como Zé Aparecido, foi reeleito com uma votação expressiva de 37.715 votos, correspondendo a 96,02% dos votos válidos, no primeiro turno das eleições municipais de 2024, realizadas no domingo (6/10). Essa conquista o posicionou como o candidato mais votado de Minas Gerais e o quarto no Brasil. Sua reeleição ocorreu em meio a uma situação peculiar, já que ele ficou afastado da campanha por mais de 30 dias devido a problemas de saúde que o levaram a ser submetido a uma cirurgia cardíaca.

Janaúba, a segunda maior cidade do Norte de Minas, com 70.699 habitantes, é conhecida como a "capital da banana". Zé Aparecido, que concorreu à reeleição praticamente como um candidato único, contou com o apoio de 10 partidos e de importantes lideranças locais. O vice-prefeito eleito é Huarrisson Cangussu, chamado de Bionicão, que preside o Sindicato Rural de Janaúba.

O único adversário de Zé Aparecido foi o advogado Eugênio Soares, do partido Mobiliza, que recebeu 1.562 votos (3,98%) e teve a esposa, Eunice Reis Nascimento, como vice. No último domingo, em 41 cidades de Minas Gerais, os eleitores puderam votar em candidatos únicos para o cargo de prefeito.

O prefeito interrompeu suas atividades eleitorais no dia 31 de agosto após sofrer um mal súbito durante a campanha. Inicialmente atendido em um hospital local, ele foi internado por mais de uma semana no Hospital Dilson Godinho, em Montes Claros. No dia 13 de setembro, Zé Aparecido retornou a Janaúba, mas permaneceu ausente das atividades de campanha devido a um diagnóstico de problema cardíaco.

Ele foi posteriormente encaminhado para Belo Horizonte, onde se submeteu a uma cirurgia cardíaca no Hospital Biocor no dia 23 de setembro, realizada pelo cirurgião cardiovascular Leonardo Ferber. Zé Aparecido retornou a Janaúba no sábado (5/10), um dia antes do primeiro turno das eleições.

O prefeito afirmou que que ausência dele durante a campanha não prejudicou sua reeleição, destacando que sua equipe continuou o trabalho eleitoral normalmente, realizando reuniões com candidatos a vereador e lideranças nas comunidades. Ele enfatizou que, mesmo afastado fisicamente, manteve contato constante com sua equipe por meio de ligações e mensagens.

Zé Aparecido atribui sua alta taxa de aprovação e a vitória nas urnas ao trabalho realizado em sua gestão, que priorizou investimentos em saúde, educação e infraestrutura. “A aprovação e a votação que tivemos nas urnas consistem na síntese da nossa ação desde o primeiro dia da administração. Levamos para a área pública as mesmas ferramentas de eficiência da iniciativa privada”, afirmou.

Antes de ser eleito para o primeiro mandato em 2020, Zé Aparecido atuou como administrador da Colonial Agropecuária e presidente do Sindicato Rural de Janaúba.