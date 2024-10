O deputado federal Guilherme Boulos (PSol) citou falas machistas de Pablo Marçal (PRTB), durante o debate promovido pela TV Globo, na noite desta quinta-feira (3/10), para os candidatos à Prefeitura de São Paulo. O psolista lembrou de um vídeo polêmico do ex-coach, em que ele diz que “a mulher tem um crânio menor” e que seria necessário “quebrá-lo” para ficar como o do homem.

“Ficou muito claro, nesta eleição, o seu desprezo pelas mulheres. A maneira como você trata as mulheres, o que você já falou das mulheres, o seu desrespeito pelas mulheres. Eu vi um outro dia um vídeo seu falando que as mulheres teriam um crânio menor do que o dos homens e que teria que quebrar para ficar igual. Uma coisa, assim, horrorosa, assustadora. Eu queria saber por que você odeia tanto as mulheres e o que você diria para as mulheres paulistanas desses absurdos que você já disse?”, perguntou Boulos.





Marçal não respondeu sobre o vídeo em questão e atacou o prefeito de SP, Ricardo Nunes (MDB), também na disputa, citando um boletim de ocorrência sobre violência doméstica que a esposa do emedebista teria registrado contra o marido.

“Isso é um papinho de esquerdopata maluco, igual você. Eu sou casado com uma mulher, a Ana Carolina, que está aqui no debate. Você virar para mim e falar que eu não gosto de mulher… Quem não gosta de mulher é alguém aqui que tem boletim de ocorrência por violência doméstica. Diferente do que esse cordeirinho está mostrando aqui, esse aqui sempre foi eu”, afirmou.

O comportamento machista de Marçal também foi alvo de críticas no debate promovido por Folha de S.Paulo e UOL, nesta semana. Na ocasião, o candidato disse se referindo à candidata do PSB, Tabata Amaral, que “mulher não vota em mulher, a mulher é inteligente”.

Esse é o último debate antes da votação do primeiro turno das eleições. A Globo convidou cinco candidatos para o debate. São eles: Guilherme Boulos, Ricardo Nunes, Pablo Marçal (PRTB), Tabata Amaral (PSB) e José Luiz Datena (PSDB). O evento foi dividido em quatro blocos, sendo dois com temas livres e dois com temas sorteados.

Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (3/10) mostrou um empate triplo na liderança para a Prefeitura de SP. Guilherme Boulos tem 26%, enquanto Ricardo Nunes e Pablo Marçal têm 24%. Como a margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, os três estão no mesmo patamar.